'Wall Street begint hoger aan de handel'

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York lijken donderdag met winst aan de handel te beginnen. Beleggers verwerken onder meer rentebesluiten in Groot-Brittannië, Turkije en van de Europese Centrale Bank (ECB). Verder komen er onder meer macro-economische publicaties over de inflatie en ww-aanvragen en wordt gekeken naar de naderende orkaan Florence.

De ECB tornde niet aan de rente en liet weten de tarieven zeker tot na de volgende zomer intact te laten. De waarde van de euro bleef ongewijzigd direct na de aankondigingen. In Groot-Brittannië bleef de rente zoals verwacht ook ongewijzigd, na een renteverhoging een maand eerder van 0,50 procent naar 0,75 procent.

De Turkse centrale bank verhoogde de rente meer dan waar gemiddeld op werd gerekend. Kort voor het rentebesluit had president Recep Tayyip Erdogan nog druk uitgeoefend om de rente juist te verlagen. De situatie in Turkije is belangrijk omdat de forse daling van de lira eerder dit jaar ook andere opkomende markten onder druk zette. De waarde van de lira ging na het rentebesluit omhoog.

Florence

Florence komt waarschijnlijk komende nacht of vrijdag aan land in North Carolina. De orkaan zwakte af, maar er worden nog altijd extreme regenval, harde windstoten en overstromingen verwacht. Verzekeraars en klusketens houden de verwachtingen angstvallig in de gaten.

Aan het front van de handelsoorlog kwam nieuws van de zijde van de VS, dat China uitnodigde voor een nieuwe overlegronde. Daarmee zou een nieuwe ronde van importheffingen over en weer kunnen worden vermeden. China reageerde positief.

Kroger

Autobouwer GM riep ruim een miljoen wagens van de merken Chevrolet en GMC terug wegens een mogelijk defect. De stuurbekrachtiging bij de auto's kan plotseling uit- en weer inschakelen.

Kroger lijkt zich op te maken voor een lagere opening. Het supermarktconcern kwam met teleurstellende omzetcijfers, al was de winstgevendheid juist iets hoger dan gedacht. Nabeurs opent softwarebedrijf Adobe nog de boeken.

Dow Jones

De Amerikaanse inflatie zwakte licht af in augustus. De uitkeringsaanvragen zakten een fractie.

Woensdag stond de handelssessie vooral in het teken van de presentatie van nieuwe iPhones door beursgigant Apple, dat uiteindelijk lager sloot. De Dow-Jonesindex won 0,1 procent hoger op 25.998,92 punten. De S&P 500-index ging een fractie omhoog tot 2888,92 punten. Schermenbeurs Nasdaq leverde 0,2 procent in tot 7594,23 punten.