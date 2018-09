Jumbo voert tweede keurmerk voor melk in

Gepubliceerd op | Views: 338

VEGHEL (AFN) - Supermarktketen Jumbo voert een tweede keurmerk in voor zijn melkproducten. Het door verschillende product- en lobbygroepen gesteunde Planet Proof-keurmerk wordt gebruikt náást het Beter Leven-keurmerk dat door de dierenbescherming wordt gesteund.

Jumbo sprak eerder de ambitie uit om in 2022 uitsluitend nog duurzame melkproducten te verkopen. Volgens het bedrijf uit Veghel stellen beide keurmerken andere eisen. Waarom nu niet wordt gekozen voor het Beter Leven-keurmerk kon een woordvoerder niet direct toelichten.

Planet Proof is de opvolger van Milieukeur, dat in 1992 werd opgericht op initiatief de overheid. Zowel Beter Leven als Planet Proof betekenen overigens nog niet dat een product biologisch is. Wel liggen de criteria hoger dan enkel de wettelijke eisen voor producten, dierenwelzijn en het klimaat.