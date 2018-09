S&P positiever over VEON

Gepubliceerd op | Views: 179

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - Kredietbeoordelaar Standard & Poor's (S&P) heeft de rating van telecombedrijf VEON verhoogt naar BB+. Dat was eerder BB. De outlook voor VEON is stabiel.

De upgrade heeft te maken met de verkoop van het belang dat VEON had in de Italiaanse aanbieder Wind Tre. Dat werd verkocht aan CK Hutchison, dat al partner was van VEON in Wind Tre.