ECB: rente tot zeker na zomer 2019 onveranderd

Japans model. Gelukkig lees ik hier alleen maar goede verhalen. Dat stemt mij toch een beetje gelukkig. Natuurlijk moet Italie overeind gehouden worden. Maar kijk je naar de oorzaak van de problemen. Dat is gewoon de dure /goedkope euro. Arbeidsproductiviteit van Italie kan het niet opboksen tegen die van Duitsland (zelfde gold voor Griekenland) Gevolg is dat Duitsland al jaren fantastische exportcijfers heeft. Vreemd? Neuh, dat is compleet het gevolg van de euro. Italie heeft geen verdiencapaciteit meer. Die kunnen die leningen niet meer terug betalen. Nee, ook bezuinigingen helpen niet. Kijk maar naar de GDP en groei van Griekenland. Er is nog maar 60% van over en met een groei van nog geen 1% is het terugbetalen van de schulden een lachertje geworden. Om met de woorden van Flip de Kam te spreken: die landen zijn reddeloos. (en hoe langer we het moment rekken dat we dat erkennen, des te groter is de schade voor de Nederlandse belastingbetaler)