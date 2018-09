Ik zit zelf in die tak van sport (academisch onderzoek naar kanker) en de drang naar 'open access' publicatie is enorm. Door de nieuwe regels kan dit eiegenlijk overal, en daar hangt vaak een hoog prijskaartje aan vast (5000 dollar of meer). Maar als het inderdaad nog gewoner wordt, en daar lijkt het wel op, gaan de abbonementen wegvallen, en zal het hele verdienmodel ommoeten.