Centrale bank Turkije negeert Erdogan

ANKARA (AFN/BLOOMBERG) - De Turkse centrale bank heeft donderdag het belangrijkste rentetarief fors verhoogd om de inflatie te beteugelen. Met de rentestap wordt een oproep van president Recep Tayyip Erdogan genegeerd, die enkele uren voor het bekendmaken van het rentebesluit de druk op de centrale bank verhoogde om de rente juist te verlagen.

Na de rentestap ging de koers van de lira omhoog. De druk van Erdogan zorgde kort daarvoor juist nog voor een nieuwe dip in de dit jaar al flink gedaalde waarde van de Turkse lira, maar die werd ruimschoots weggepoetst.

De rente ging van 17,75 procent naar 24 procent. Dat was flink hoger dan de verwachting van economen, die gemiddeld uitgingen van 21 procent.

Inflatiedoelen

Erdogan verweet de centralebankiers dat de gestelde inflatiedoelen telkens buiten beeld blijven, ondanks eerdere renteverhogingen. De stijging van de consumentenprijzen - de inflatie - kwam in augustus uit op 17,9 procent.

De Turkse president houdt er een onorthodoxe theorie op na dat renteverhogingen leiden tot snellere prijsstijgingen. Bankiers en economen gaan doorgaans juist uit van het tegenovergestelde. Renteverhogingen worden normaliter dan ook toegepast om stijgingen van de inflatie te beteugelen.

Eerder op de dag liep de koers van de lira ook al kortstondig op na opmerkingen van Erdogan. Die kondigde beperkingen aan voor het gebruik van andere valuta's dan de lira voor overheidscontracten. Grote projecten als nieuwe snelwegen, bruggen en vliegvelden worden in Turkije nu nog vaak in dollars of euro's geprijsd.