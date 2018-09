NEPI Rockcastle koopt Hongaars winkelcentrum

Gepubliceerd op | Views: 255 | Onderwerpen: Hongarije

AMSTERDAM (AFN) - Vastgoedfonds NEPI Rockcastle neemt voor 254 miljoen euro een controlerend belang in het winkelcentrum Mammut in Boedapest. Het Hongaarse winkelcentrum bestaat uit twee delen. Mammut 1 komt volledig in handen van NEPI Rockcastle, in Mammut 2 krijgt het vastgoedfonds een belang van 81 procent.

Het Mammut winkelcentrum heeft 61.300 vierkante meter winkelruimte, waarvan 89 procent is verhuurd. Ketens als H&M en Media Markt zijn er gevestigd. Jaarlijks heeft het 15,6 miljoen bezoekers.

Vorig jaar kocht NEPI Rockcastle al een ander winkelcentrum in Boedapest, Arena Plaza. Daardoor is het bedrijf nu de grootste eigenaar van winkelcentra in de Hongaarse hoofdstad.