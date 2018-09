'Politieke steun fusie PostNL en Sandd positief'

Gepubliceerd op | Views: 975

AMSTERDAM (AFN) - De brede steun in politiek Den Haag voor een fusie met branchegenoot Sandd is positief voor PostNL. Dat schrijft KBC Securities. Op de beurs in Amsterdam zat het aandeel PostNL stevig in de lift.

Woensdag werd een debat gevoerd in de Tweede Kamer over de toekomst van de postbezorging. Verantwoordelijk staatssecretaris Mona Keijzer sloot niet uit dat zij daarvoor zelfs gebruikmaakt van haar bevoegdheid om een eventueel verbod van toezichthouder ACM op een fusie van Sandd en PostNL terug te draaien.

KBC stelt dat de steun uit de politiek Sandd en PostNL zal stimuleren om de strategische opties te bekijken. Een fusie van de twee grootste postbezorgers van Nederland zou leiden tot duidelijke kostenbesparingen en voordelen door verminderde concurrentie, aldus de bank. PostNL en Sandd hebben eerder al openlijk gepleit voor consolidatie.

Koersdoel

KBC heeft een buy-advies voor PostNL, met een koersdoel van 4,50 euro.

ING is ook positief gestemd over de politieke steun voor postconsolidatie. Er kan nu gewerkt gaan worden aan een basisovereenkomst voor een fusie tussen PostNL en Sandd. ING verwacht dat hier voor het einde van het jaar een uitkomst over naar buiten zal komen. Het advies bij ING staat op buy, met een koersdoel van 5 euro.

PostNL noteerde donderdag omstreeks 09.30 uur een plus van 2,4 procent op 3,21 euro. Daarmee was het de sterkste stijger in de MidKap.