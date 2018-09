Lactalis koopt babymelkdivisie Aspen

Gepubliceerd op | Views: 358

DURBAN (AFN/BLOOMBERG) - Het Franse zuivelbedrijf Lactalis neemt voor 740 miljoen euro de babymelkdivisie van het Zuid-Afrikaanse farmacieconcern Aspen Pharmacare over. Aspen had in januari aangegeven naar de opties te kijken voor het onderdeel, nadat een ongevraagd bod op de divisie was ontvangen.

Naar verluidt was er interesse van verschillende bedrijven in het onderdeel van Aspen. Door de verkoop kan het Zuid-Afrikaanse bedrijf zich beter focussen op zijn farmaceutische activiteiten. Aspen is actief in meer dan 150 landen met bijvoorbeeld hormonen en middelen voor pijnbestrijding en trombose.