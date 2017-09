Stemming op beurs blijft positief

Gepubliceerd op | Views: 156

AMSTERDAM (AFN) - De beurs in Amsterdam is woensdag opnieuw met winst gesloten, waarmee de opmars van deze week verder werd uitgebouwd. Ook elders in Europa waren de aandelenmarkten overwegend positief gestemd, al bleven de koersuitslagen beperkt.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,4 procent hoger op 528,69 punten. De MidKap daalde 0,2 procent tot 813,87 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt wonnen 0,2 procent. De Londense FTSE-index zakte 0,3 procent.

In de AEX werd de kopgroep gevormd door biotechnoloog Galapagos en supermarktconcern Ahold Delhaize met koerswinsten tot 1,7 procent. Ook KPN en ABN AMRO waren in de bovenste regionen te vinden. De grootste daler bij de hoofdfondsen was vastgoedbedrijf Unibail-Rodamco met een min van 0,9 procent.

Fugro

In de MidKap waren verlichtingsbedrijf Philips Lighting en bodemonderzoeker Fugro de sterkste stijgers met plussen van 1,1 procent. ASR, dat nabeurs bekendmaakte eigen aandelen in te kopen, won 0,6 procent. De verzekeraar meldde eerder op de dag al de Nederlandse activiteiten van zijn Italiaanse branchegenoot Generali over te nemen. De overname kost ASR in totaal zo'n 200 miljoen euro. Roestvrijstaalproducent Aperam sloot de rij bij de middelgrote fondsen met een min van 2,2 procent.

Kardan maakte op de lokale markt een koerssprong van 8,5 procent. Tahal Consulting Engineers, een dochterbedrijf van de Israëlische investeringsmaatschappij, heeft in India twee waterinfraprojecten verworven met een gezamenlijke waarde van circa 64 miljoen euro.

Olie

In Oslo ging Seadrill bijna 4 procent omhoog. De Noorse oliedienstverlener heeft faillissementsbescherming aangevraagd en werkt aan een overeenkomst met schuldeisers waarbij het vraagt om een kapitaalinjectie van 1 miljard dollar. Seadrill heeft net als veel andere bedrijven last van de malaise in de oliesector.

De euro was 1,1893 dollar waard, tegen 1,1967 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse ruwe olie werd 1,6 procent duurder op 49,00 dollar. Brentolie stond 1,2 procent hoger op 54,91 dollar per vat.