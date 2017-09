Wisselingen in top ArcelorMittal Italië

Gepubliceerd op | Views: 260 | Onderwerpen: Italië, staal

LUXEMBURG (AFN) - Staalconcern ArcelorMittal heeft twee nieuwe bestuurders aangewezen voor zijn Italiaanse tak AM Investco. Matthieu Jehl, nu nog topman bij het Gentse cluster van ArcelorMittal, wordt topman bij AM Investco. Samuele Pasi wordt daar financieel directeur.

Pasi komt over van JPMorgan waar hij sinds 2000 werkte. Hij adviseerde AM Investco bij de overname van het noodlijdende Italiaanse staalbedrijf Ilva. Zodra die overname afgerond is, worden Jehl en Pasi ook topman en financieel directeur van Ilva.