Bestuurder De Vries stapt op bij AFM

AMSTERDAM (AFN) - Bestuurder Femke de Vries vertrekt aan het einde van dit jaar bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Ze stapt volgens de AFM op vanwege een nieuwe uitdaging. De financiële waakhond gaat op zoek naar een vervanger.

De Vries gaat per 1 januari aan de slag bij consultantsbureau & samhoud. ,,Na vijftien jaar in de financiële wereld zie ik dit als een mooie stap om mijn ervaring te verbreden en een meer ondernemende rol te gaan vervullen", laat ze weten in een verklaring.

De Vries was de afgelopen vijftien jaar actief in het financieel toezicht en sinds 2015 bestuurder bij de AFM. Zij blijft actief als bijzonder hoogleraar Toezicht aan de Rijksuniversiteit Groningen.