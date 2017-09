'Wall Street zakt na record dinsdag'

Gepubliceerd op | Views: 1.186

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York lijken woensdag omlaag te gaan na de records van een dag eerder. Dinsdag sloten zowel de toonaangevende Dow-Jonesindex, de brede S&P 500 als technologiebeurs Nasdaq hoger dan ooit. Op macro-economisch gebied zijn er cijfers over de producentenprijzen en olievoorraden.

Apple presenteerde dinsdag nieuwe smartphones en verloor daarna wat beurswaarde. Ook een dag later lijkt de koers van het aandeel iets lager te gaan openen. De late leverdatum van de iPhone X, die op 3 november verschijnt, roept bij beleggers vraagtekens op over hoeveel telefoons er afgezet kunnen worden in het belangrijke vierde kwartaal.

American Airlines stelde de omzetverwachting naar beneden bij als gevolg van orkaan Irma. De luchtvaartmaatschappij moest zo'n 5000 vluchten annuleren en ziet de omzet per beschikbare vliegtuigstoel en per gevlogen kilometer over heel dit jaar nog maar 1 procent stijgen. Eerder ging American uit van een plus van 2,5 procent.

Nordstrom

Warenhuisketen Nordstrom zou plannen hebben om van de beurs te gaan. De Nordstrom-familie heeft volgens berichten van CNBC de eerste stappen gezet om dat mogelijk te maken.

Western Digital had met een tegenvaller te maken rond de overname van de chipdivisie van Toshiba. De Japanners lieten woensdag weten een principeovereenkomst te hebben gesloten met een consortium rond investeerder Bain Capital en chipmaker SK Hynix.

Olie

Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) ziet de vraag naar ruwe olie dit jaar sterker toenemen dan verwacht. Overtollige voorraden nemen daardoor af en de prijzen gaan voorzichtig omhoog, schrijft het IEA in zijn jongste maandrapport.

De Dow-Jonesindex eindigde dinsdag 0,3 procent hoger op 22.118,86 punten. De breed samengestelde S&P 500 noteerde eveneens een plus van 0,3 procent, op 2496,48 punten. Technologiebeurs Nasdaq klom ook 0,3 procent, tot 6454,28 punten.