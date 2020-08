Apple nadert beurswaarde van 2 biljoen op Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 312

NEW YORK (AFN) - Apple was in donderdag in trek op de beurzen in New York. De iPhonemaker stevent wat betreft beurswaarde af op de 2 biljoen dollar, en dat is voor menig belegger psychologisch een belangrijke grens. Verder was op de Amerikaanse aandelenmarkt donderdag sprake van een gemengd beeld. Beleggers op Wall Street reageerden onder meer op de nieuwste WW-cijfers uit de Verenigde Staten en een pluk bedrijfsresultaten.

Apple ging 1,8 procent hoger de handel uit, waarmee het bedrijf werd gewaardeerd op ongeveer 1970 miljard dollar. Mogelijk wordt de grens van 2 biljoen dollar ergens in de komende dagen doorbroken. Het aandeel Apple zit al langer in de lift. Apple loste onlangs al het Saudische staatsoliebedrijf Saudi Aramco af als waardevolste beursgenoteerde bedrijf ter wereld. Het olieconcern, dat in december naar de beurs in Riyad ging, was eerder al 2 biljoen dollar waard, maar door de coronacrisis zakte de olieprijs en ook de beurskoers van bedrijf.

De belangrijkste beursgraadmeters in New York kenden een verdeeld slot. De Dow-Jonesindex sloot donderdag 0,3 procent lager op 27.896,72 punten. De breed samengestelde S&P 500 zakte 0,2 procent tot 3373,43 punten en techbeurs Nasdaq ging 0,3 procent omhoog tot 11.042,50 punten.

Crisissteunpakket

Op de financiële markten wordt nog altijd uitgekeken naar ontwikkelingen rond de onderhandelingen over een nieuw Amerikaanse crisissteunpakket. De politieke ruzie over het binnenlandse steunmaatregelen om de crisis te lijf te gaan, blijft gaande. Dat maakt beleggers voorzichtig. Ondertussen werd bekend dat nog eens krap 1 miljoen Amerikanen zich de voorbije week hebben gemeld voor een WW-uitkering. Dat waren er minder dan in doorsnee voorzien.

Van de bedrijven moest Cisco Systems het duidelijk ontgelden met een koersverlies van ruim 11 procent. De maker van netwerkapparatuur en software kwam met minder dan verwachte resultaten. Verder werd een herstructurering aangekondigd.

Lyft

Taxi-app Lyft heeft net als branchegenoot Uber veel minder klanten gehad in het tweede kwartaal. Het bedrijf dat zich voornamelijk op de VS richt zag de omzet met 61 procent dalen. Het aandeel speelde ruim 5 procent kwijt.

Verder maakte bioscoopketen AMC bekend na vijf maanden sluiting volgende week de deuren weer te openen. Het bedrijf won meer dan 14 procent aan beurswaarde.

De euro was 1,1812 dollar waard, tegen 1,1820 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,7 procent minder op 42,36 dollar. Brentolie werd 0,8 procent goedkoper op 45,09 dollar per vat.