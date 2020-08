Gemengd beeld op Wall Street

Tis zomer, dus minder WW ers ! Weinig mensen in ZH en op IC wegens corona ! Wacht maar ! In de wintertijd verwacht ik grote corona-problemen als er niet meer teruggedraaid gaat worden naar nieuwe lockdowns ! In de zomer hebben mensen meer weerstand en belanden ze niet zo vlug in ZH of op de IC wegens corona. Ik verwacht in de winter nog een vele vettere corona ZH en IC piek dan in de 1e helft van het jaar, zekers voor wat de USA betreft !