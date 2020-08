Daimler meer dan 2 miljard kwijt aan dieselschikkingen in VS

Gepubliceerd op | Views: 177 | Onderwerpen: autoindustrie, Verenigde Staten

STUTTGART (AFN/BLOOMBERG) - De Duitse autofabrikant Daimler, moederconcern van Mercedes-Benz, is meer dan 2 miljard dollar kwijt aan Amerikaanse schikkingen in verband met het dieselschandaal. Met diverse autoriteiten is overeenstemming bereikt over een schikking van 1,5 miljard dollar. Daarnaast rekent het bedrijf erop een massaclaim van gedupeerde consumenten voor ongeveer 700 miljoen dollar af te handelen.

De deal met de autoriteiten, waaronder justitie en milieutoezichthouder EPA, gaat over ongeveer 250.000 auto's en bestelbusjes waarbij zou zijn gesjoemeld met de uitstootwaarden van dieselmotoren. Waarschijnlijk lopen de uiteindelijke kosten voor het afwikkelen van de affaire in de Verenigde Staten nog verder op. Daimler denkt ook nog honderden miljoenen aan kosten te moeten maken om aan de eisen van de schikkingen te voldoen.

Het is niet voor het eerst dat Daimler flink in de buidel moet tasten voor zijn rol in het dieselschandaal, dat in 2015 het eerst bij Volkswagen aan het licht kwam. Vorig jaar kreeg het concern bijvoorbeeld al een grote boete in Duitsland. Ook moesten veel kosten gemaakt worden omdat er honderdduizenden auto's terug naar de garage moesten.