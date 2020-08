'Beleggers Wall Street in de wachtstand'

Gepubliceerd op | Views: 780

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zullen donderdag naar verwachting met kleine uitslagen aan de nieuwe sessie beginnen. Op de markten wordt nog altijd uitgekeken naar ontwikkelingen rond de onderhandelingen over een nieuw Amerikaanse crisissteunpakket. Verder reageren beleggers op de nieuwste WW-cijfers en een pluk bedrijfsresultaten.

De politieke ruzie over het binnenlandse steunmaatregelen om de crisis te lijf te gaan, is nog altijd gaande. Dat maakt beleggers voorzichtig. Ondertussen werd bekend dat nog eens krap 1 miljoen Amerikanen zich de voorbije week hebben gemeld voor een WW-uitkering. Dat waren er minder dan in doorsnee voorzien.

Vorige week toonde het banenrapport aan dat van de 22 miljoen banen die tussen februari en april verloren zijn gegaan in de VS, er tot en met juli 'slechts' 9,3 miljoen zijn teruggekregen. Nog altijd blijft de arbeidsmarkt worstelen met de gevolgen van de crisis. De markten blijven erop hopen dat de Democraten en het Witte Huis een akkoord bereiken over een pakket maatregelen waarbij meer geld in de economie wordt gepompt. De werkloosheidsuitkeringen vormen daarbij een knelpunt.

Verkiezingen

Ook de aanstaande verkiezingen in de VS brengt extra onzekerheden. Het is nog zo'n twaalf weken tot het moment dat de Amerikanen naar de stembus gaan. Grote bedrijven als Apple en Disney maken zich naar verluidt zorgen over de plannen van de regering-Trump om zakelijke transacties met de chat WeChat te beperken.

Verder gaat de aandacht uit naar Cisco Systems. De maker van netwerkapparatuur en software kwam met minder dan verwachte resultaten. Verder werd een herstructurering aangekondigd.

Lyft

Taxi-app Lyft heeft net als branchegenoot Uber veel minder klanten gehad in het tweede kwartaal. Het bedrijf dat zich voornamelijk op de VS richt zag de omzet met 61 procent dalen.

Bioscoopketen AMC maakte bekend na vijf maanden sluiting volgende week de deuren weer te openen. Het bedrijf stond voorbeurs op een flinke winst.

Southwest Airlines

Ook staat Southwest Airlines in de schijnwerpers. Volgens topman Garry Kelly zal het bedrijf dit jaar niet winstgevend zijn. Dat zou voor het eerst sinds 47 jaar zijn, dat dit gebeurt.

Biotechnologiebedrijf Qiagen maakte bekend dat de overname door Thermo Fisher van de baan is. Aandeelhouders zouden de deal niet zien zitten. Qiagen, dat onder meer in New York is genoteerd, moet nu een vergoeding van 95 miljoen dollar overmaken aan de Amerikanen.

De aandelenbeurzen in New York sloten woensdag flink hoger. De brede S&P 500 stond een groot deel van de handelsdag zelfs boven de recordstand uit februari, maar hield die stand niet vast. De Dow-Jonesindex sloot 1,1 procent hoger op 27.976,84 punten. De breed samengestelde S&P 500 eindigde 1,4 procent hoger op 3380,35 punten en techbeurs Nasdaq ging 2,1 procent omhoog, tot 11.012,24 punten.