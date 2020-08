IATA waarschuwt voor schade luchtvaart door quarantaineregels

Idd, ik ga ook het vliegtuig niet meer in, zeker nu het aantal besmettingen weer oplopen. Er komt ook steeds meer bewijs dat aerosolen ook besmettingen veroorzaken. Terwijl dat door de WHO en RIVM altijd gebagatelliseerd is. Wat een ongelofelijke onkunde bij deze instanties. Bizarre domheid: als het niet bewezen is bestaat het niet. En dan ook nog niet eens cijfermatige test methoden en oorzaak van overlijden standaardiseren met al die miljoenen aan belastingen die ze ontvangen.