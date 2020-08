''Vergelijking bij ForFarmers scheef door zwak 2019'

Gepubliceerd op | Views: 683

AMSTERDAM (AFN) - Bij de halfjaarcijfers van voederbedrijf ForFarmers speelden de coronacrisis en het stikstofdebat duidelijk een hoofdrol. Dat het bedrijf er alsnog in slaagde de resultaten op te voeren is volgens kenners van KBC Securities vooral door de scheve vergelijking na een zwakke eerste jaarhelft vorig jaar, concluderen ze.

ForFarmers boekte een onderliggend bedrijfsresultaat dat bijna 35 procent hoger was dan een jaar eerder. Door de coronacrisis moest het bedrijf volgens de marktvorsers sneller dan gepland zijn efficiëntieplannen tot uitvoer brengen. De beoogde besparing van 10 miljoen euro dit jaar is daarbij volgens KBC al bijna in zijn geheel gerealiseerd.

KBC hanteert een accumulate-advies voor ForFarmers bij een koersdoel van 6,25 euro. Het aandeel noteerde donderdag na een klein halfuur handelen 1,4 procent lager op 5,73 euro.