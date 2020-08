Inkomsten reisconcern TUI tot minimum geslonken door corona

Gepubliceerd op | Views: 803

HANNOVER (AFN/BLOOMBERG) - De reisorganisatie en luchtvaartmaatschappij TUI heeft in het afgelopen kwartaal vrijwel geen inkomsten gegenereerd. Doordat wereldwijd reisrestricties golden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, was het niet mogelijk om vakanties aan te bieden.

TUI exploiteert hotels, voert vluchten en cruisereizen uit en verkoopt pakketreizen via zijn reisbureaus. Al die activiteiten kwamen door de pandemie stil te liggen. De omzet daalde in het derde kwartaal van TUI's gebroken boekjaar met bijna 99 procent ten opzichte van een jaar eerder tot 71,8 miljoen euro. Het nettoverlies bedroeg meer dan 1,4 miljard euro.

Om aan zijn financiële verplichtingen te blijven voldoen, krijgt TUI hulp van de Duitse staat. Deze week verzekerde het reisconcern zich van nog eens 1,2 miljard euro aan noodkrediet, naast de al in april verstrekte steun van 1,8 miljard euro. Daarbij bestaat de kans dat de overheid een belang in het bedrijf verwerft.

Boekingen

De boekingen voor deze zomer liggen 81 procent lager, waarbij de gemiddelde prijzen een tiende lager liggen. Voor volgend jaar verwacht het concern een aanzienlijke opleving van de vraag naar vakantiereizen. Zo ligt het aantal boekingen voor de zomer van 2021 ongeveer 145 procent hoger dan het geschatte niveau voor deze zomer als er geen coronavirus zou zijn geweest. Topman Fritz Joussen denkt dat veel klanten die dit jaar hun vakantie hebben overgeslagen die volgend jaar extra willen inhalen.

In mei maakte TUI al bekend 8000 banen te schrappen als gevolg van de crisis. Naar verluidt krimpt TUI zijn Duitse luchtvaartvloot flink in en worden in het Verenigd Koninkrijk veel reisbureaus gesloten. Wat de precieze gevolgen van de reorganisatie in Nederland zijn, is nog niet duidelijk. Hier heeft TUI zo'n 2800 werknemers.