Aegon onderuit in lagere AEX

AMSTERDAM (AFN) - Het aandeel Aegon ging donderdag onderuit op de Amsterdamse beurs na het intrekken van de financiële doelstellingen door de verzekeraar. De Europese beursgraadmeters begonnen overwegend met kleine verliezen na de recente sterke opmars. Beleggers verwerkten onder meer de resultaten van grote Europese bedrijven als Carlsberg, Deutsche Telekom, RWE, TUI en Thyssenkrupp.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,3 procent in de min op 573,13 punten. De MidKap daalde 0,2 procent tot 813,68 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,3 procent. Londen leverde 0,9 procent in.

Aegon kelderde 8 procent in de Amsterdamse hoofdindex. De verzekeraar zag de nettowinst in de eerste jaarhelft fors dalen en trok zijn financiële verwachtingen voor dit jaar en volgend jaar in door de coronacrisis. Ook werd het dividendbeleid aangepast, waarbij aandeelhouders op een lagere uitkering moeten rekenen. Aan het einde van het jaar zal de nieuwe topman Lard Friese, die aantrad in mei, de nieuwe financiële doelen presenteren.