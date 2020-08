Hogere zorgkosten en lager beleggingsrendement raken Achmea

Gepubliceerd op | Views: 78 | Onderwerpen: verzekeringen

ZEIST (AFN) - Achmea heeft de eerste helft van het jaar fors minder winst gemaakt als gevolg van de coronacrisis. De verzekeraar had te maken met lagere opbrengsten uit beleggingen door onrust op de financiële markten, terwijl ook de zorgkosten opliepen.

Achmea zette een operationeel resultaat van 127 miljoen euro in de boeken. Dat was veel minder dan de 284 miljoen euro die een jaar eerder resteerde. De nettowinst bedroeg 108 miljoen euro, tegenover 234 miljoen euro na de eerste helft van 2019.

Achmea benadrukte ook dat de crisis negatief doorwerkte bij de schadeafhandeling van evenementen en reizen. Daartegenover stond dat het bedrijf minder geld kwijt was aan schade-uitkeringen met betrekking tot inbraken en ongelukken in het verkeer, omdat meer mensen door de lockdownmaatregelen thuis bleven.

Buitenland

Ook in het buitenland zag Achmea de schadelast dalen. Dat was dan met name in Griekenland en Turkije. Verder werd internationaal een premiegroei van 12 procent gerealiseerd.

Bij de basiszorgverzekeringen kwam het resultaat uit op 55 miljoen euro negatief. Met de aanvullende zorgverzekeringen verdiende Achmea 65 miljoen euro. De stijging van dit resultaat is ook gerelateerd aan corona. Dit omdat door de maatregelen ook bepaalde zorgdiensten wegvielen. Verder heeft Achmea waar nodig zorgaanbieders financieel bijgestaan.

Brutopremie-inkomsten

De brutopremie-inkomsten zijn in het eerste halfjaar licht gestegen tot 17,7 miljard euro. Verder wist Achmea de operationele kosten met 17 miljoen euro te verlagen. Het personeelsbestand nam in de meetperiode met 500 arbeidsplaatsen af. Het gaat volgens Achmea onder meer om de afbouw van externen.

Topman Willem van Duin zei dat Covid-19 een grote impact heeft op de samenleving en op de resultaten van Achmea. Hij benadrukte dat de financiële buffers van de verzekeraar solide zijn gebleven. De kapitaalbuffer van Achmea daalde in de eerste jaarhelft tot een zogenoemde Solvency II ratio van 204 procent van 219 procent eind 2019.