Coronacrisis geeft staalconcern ThyssenKrupp harde tik

ESSEN (AFN) - Het Duitse staal- en industrieconcern ThyssenKrupp heeft in het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar een flinke tik gekregen door de wereldwijde coronacrisis. Vooral de malaise in de auto-industrie, zijn belangrijkste afzetmarkt, zette de prestaties onder druk. Wel ziet de onderneming momenteel de eerste tekenen van stabilisatie, zo benadrukte het.

Het aangepaste operationele verlies voor de verslagperiode, waar de recent verkochte liftentak uit is gehaald, kwam uit op 679 miljoen euro. Dat is overigens beter dan de eerder afgegeven prognose van ThyssenKrupp: in mei rekende de onderneming nog op een negatief resultaat tot 1 miljard euro. "We hebben hard gewerkt om de kosten onder controle te krijgen", aldus bestuurder Martina Merz.

Bij de staaltak ziet ThyssenKrupp overigens nog geen signalen van herstel.