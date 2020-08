Energieconcern RWE profiteert van hernieuwbare energie

Gepubliceerd op | Views: 503 | Onderwerpen: energie

ESSEN (AFN/BLOOMBERG) - Het Duitse energieconcern RWE heeft het eerste halfjaar van 2020 afgesloten met een hoger resultaat. Dat had het bedrijf vooral te danken uit extra inkomsten uit hernieuwbare bronnen. Zo waaide het in het eerste halfjaar meer en harder, maar er werd ook meer capaciteit gerealiseerd.

Het aangepaste bedrijfsresultaat van RWE groeide in de meetperiode met 18 procent naar 1,8 miljard euro ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De aangepaste nettowinst kwam uit op bijna 800 miljoen euro. In de periode werd twee keer zoveel energie geproduceerd uit hernieuwbare bronnen. Daarbij is het concern van plan om tegen 2022 nog eens 5 miljard euro in duurzame energie te investeren.

Voor het hele jaar houdt RWE vast aan de eerder gestelde financiële doelen. Daarbij zal het aangepaste bedrijfsresultaat uitkomen op 2,7 miljard euro tot 3 miljard euro. Ook de ambitie om een dividend uit te keren van 0,85 euro per aandeel blijft in stand.