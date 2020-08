Carlsberg verwacht forse winstval door crisis

Gepubliceerd op | Views: 504

KOPENHAGEN (AFN) - De Deense biermaker Carlsberg verwacht dit jaar als gevolg van de coronacrisis een fors lagere winst te behalen. Net als branchegenoten heeft de brouwer te lijden gehad onder de horecasluitingen in veel landen. Via kostenbesparingen wil Carlsberg, waar de Nederlander Cees 't Hart aan het roer staat, de crisis het hoofd bieden.

Het concern voorziet nu een daling van de operationele winst met 10 procent tot 15 procent. Carlsberg had eerder dit jaar zijn verwachtingen voor het hele jaar geschrapt, door de grote onzekerheid als gevolg van de pandemie. In de halfjaarupdate maakte de Denen bekend een aandeleninkoopprogramma niet door te zetten. Als reden geeft Carlsberg ook de ophanden zijnde krachtenbundeling met het Britse Marston's.

Carlsberg zag de biervolumes in het tweede kwartaal van het jaar met bijna 8 procent dalen, maar merkte in bepaalde markten dat er sprake is van herstel. Het bedrijf benadrukt dat er nog de nodig onzekerheden zijn. Zo is de corona-uitbraak in Rusland, de belangrijkste markt voor Carlsberg, nog geenszins onder controle.

Carlsberg sloot het tweede kwartaal af met een omzet die circa 12 procent lager uitviel dan een jaar terug De operationele winst daalde in de periode met bijna 9 procent.