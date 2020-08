Shell sluit Filipijnse olieraffinaderij

Gepubliceerd op | Views: 104

MANILA (AFN/BOOMBERG) - Pilipinas Shell Petroleum sluit permanent een olieraffinaderij ten zuiden van de Filipijnse hoofdstad Manila, omdat de vraag naar olie is gedaald vanwege de coronacrisis. Pilipinas Shell Petroleum, waarvan olie- en gasconcern Shell voor het grootste deel eigenaar is, bouwt de raffinaderij om naar een importterminal.

De vraag naar olie zakte in de Filipijnen in maart met 30 procent en in april met 70 procent ten opzichte van februari van dit jaar. De fabriek, die 110.000 vaten olie per dag kan produceren, werd daardoor verliesgevend. Daar komt bij dat het nabijgelegen China nieuwe megaraffinaderijen bouwt, waarvan de Filipijnen olie zouden kunnen afnemen. Na de sluiting van de raffinaderij van Shell blijft er nog één olieraffinaderij over in de Filipijnen, die van Petron Corporation.