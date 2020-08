T-Mobile: Nederlanders belden meer tijdens lockdown

Gepubliceerd op | Views: 91 | Onderwerpen: telecommunicatie

AMSTERDAM (AFN) - Nederlanders zijn tijdens de lockdown wegens het coronavirus langer en vaker gaan bellen. Dat merkte T-Mobile Nederland in het tweede kwartaal, een periode waarin maatregelen van de overheid tegen de virusuitbraak volop van kracht waren, zegt topman Søren Abildgaard in een toelichting op de kwartaalcijfers.

Bij alle spraakdiensten, waarbij naast gewoon bellen ook telefoongesprekken via de internetverbinding horen, nam de activiteit met ruim 40 procent toe ten opzichte van normale omstandigheden. "Dat was ook verklaarbaar, want mensen wilden weten hoe het met hun dierbaren ging", aldus Abildgaard. Van die piek is inmiddels weinig meer over.

Per saldo kreeg de telecomprovider er in het tweede kwartaal 50.000 nieuwe abonnees voor mobiele diensten bij en steeg het aantal vaste aansluitingen voor internet met 11.000. Het bedrijf, dat in totaal 5,7 miljoen klanten heeft, kampte overigens ook met negatieve gevolgen van de coronacrisis. Door reisbeperkingen verdiende T-Mobile minder aan internationale roaming.

Omzet

De omzet steeg met 5 procent tot 480 miljoen euro. Daarmee loopt de telecomprovider, die begin vorig jaar fuseerde met de Nederlandse tak van Tele2, verder in op marktleider KPN. Bij dat bedrijf daalden de inkomsten juist. "Ik ben blij dat we weer sneller groeiden dan de concurrentie", aldus Abildgaard.

De operationele winst (ebitda) nam met 22 procent toe tot 143 miljoen euro. Daarbij profiteerde het bedrijf onder andere van kostenvoordelen door de fusie met Tele2 in Nederland. Ook daalden de indirecte kosten.

T-Mobile telde in juli 400 miljoen euro neer voor frequenties in het 5G-netwerk en verwacht deze vorm van supersnel internet eind dit jaar in het hele land aan te kunnen bieden. Op dit moment dekt het 5G-netwerk volgens de onderneming al 85 procent van Nederland.

Huawei

Over het gebruik van apparatuur van het Chinese Huawei binnen zijn netwerk maakt T-Mobile Nederland zich vooralsnog geen zorgen. "We voldoen aan alle eisen die de overheid ons stelt, zelfs ruimschoots. We overleggen ook constant met de overheid", zegt Abildgaard. "Ons netwerk werkt met apparatuur van verschillende aanbieders en daar zit ook Huawei tussen. Op alles wat we daarin doen houden we streng toezicht."

Huawei is internationaal steeds controversiëler, omdat voornamelijk uit Amerikaanse hoek wordt gewaarschuwd voor te nauwe banden tussen het bedrijf en de Chinese overheid. Daardoor zou spionage, via een soort technische achterdeurtjes, mogelijk zijn. Huawei ontkent dit en hard bewijs voor spionage is nooit gegeven.

Deutsche Telekom, het moederbedrijf van T-Mobile Nederland, verhoogde op haar beurt de verwachtingen voor het hele jaar. Het telecomconcern profiteerde financieel vooral van de uitbreiding van de Amerikaanse eenheid T-Mobile US. Die divisie nam in april branchegenoot Sprint over. Deutsche Telekom rekent nu op een aangepast bedrijfsresultaat van ongeveer 34 miljard euro. Dat was eerder 25,5 miljard euro.