Toezichthouder AFM waarschuwt duizenden voor oplichting

AMSTERDAM (AFN) - De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft 2500 Nederlanders via een brief gewaarschuwd voor zogeheten boilerrooms: oplichters die hen mogelijk benaderen met dubieuze beleggingsaanbiedingen. Hun namen en adresgegevens stonden op een lijst die de toezichthouder recent heeft gekregen van de politie en het Openbaar Ministerie.

De lijst was in beslag genomen tijdens een internationaal strafrechtelijk fraudeonderzoek. Oplichters gebruiken dit soort lijsten om consumenten meestal telefonisch te benaderen met een zogenaamd geweldig beleggingsaanbod. Vaak spiegelen ze voor dat investeringen snel veel geld opleveren en er weinig risico’s zijn. De oplichters winnen eerst het vertrouwen van de slachtoffers en proberen een persoonlijke band op te bouwen. Ook wordt gebruik gemaakt van belscripts om hen te bewegen in te stappen en vervolgens steeds meer geld in te leggen. Zodra deelnemers willen uitstappen is de aanbieder opeens niet meer bereikbaar.

Uit cijfers van de landelijke Fraudehelpdesk blijkt dat het aantal meldingen van beleggingsfraude is gestegen van 147 in 2017 tot 429 in 2019. Daarbij verloren 379 mensen in 2019 samen bijna 11 miljoen euro. De werkelijke aantallen liggen waarschijnlijk (veel) hoger, omdat mensen beleggingsfraude niet altijd melden.