Miljardenfusie in Amerikaanse mediawereld

Gepubliceerd op | Views: 923

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - Het Amerikaanse mediaconcern CBS gaat fuseren met branchegenoot Viacom, bekend van filmdivisie Paramount Pictures en tv-zenders als MTV en Nickelodeon. Met deze al lang in de maak zijnde deal is bijna 12 miljard dollar gemoeid.

CBS en Viacom hoorden eerder ook al bij elkaar, tot CBS meer dan tien jaar terig op eigen benen werd gezet. Drijvende kracht daarachter was miljardair Sumner Redstone. Die is inmiddels 96 jaar en zijn dochter Shari draagt nu de zorg voor het familie-imperium. Zij heeft zich er lang voor ingezet om de twee bedrijven weer nader tot elkaar brengen.

De afgelopen jaren is meerdere malen intensief onderhandeld. Telkens ketste een deal af. Maar afgelopen week raakten de gesprekken tussen de partijen in een stroomversnelling. Samen staan de bedrijven mogelijk sterker tegenover de fikse concurrentie van rivalen als Disney en Netflix.

CBS en Viacom handelen de transactie volledig in aandelen af. CBS-aandeelhouders krijgen 61 procent van het gecombineerde bedrijf in handen, de rest gaat naar de beleggers achter Viacom. Shari Redstone wordt voorzitter van het nieuwe concern en de dagelijkse leiding komt in handen van Viacom-baas Bob Bakish.