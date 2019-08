Uitstel heffingen door VS zet beurzen hoger

Dag ervoor. Zoon, zoon ...? Waar zat je dan? Zit je nu long? Yes? Ok, ik ga morgen tweeten. Iedereen weer long?

Okay. Mooi, we gaan weer flink verdienen.



De volgende dag voorbeurs: Kijk, kijk, de futures stijgen al. Handenwrijvend en glimlachend, zo, dit weekend kunnen Melania ik wel bij jullie barbecuen hè. Ik help jullie aan geld.



Heerlijk, zie de koersen stijgen. Het gaat weer top.

Binnen niet al te lange termijn de posities weer sluiten, maar maak je geen zorgen. Ik waarschuw ruim van te voren, zodat jullie weer shortposities kunnen innemen.



Ik verdien hier meer mee dan het president baantje. Daar wil ik vooral op de voorgrond staan en alles naar mijn hand zetten.