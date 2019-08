VS stellen deel nieuwe importheffingen uit

Gepubliceerd op | Views: 5.707 | Onderwerpen: China, Verenigde Staten

PEKING (AFN/BLOOMBERG) - De Verenigde Staten stellen de invoering van extra importheffingen op een keur aan producten uit China uit tot in december. De twee economische grootmachten gaan komende weken bovendien weer met elkaar in gesprek via de telefoon. Dat laatste is besloten tijdens een belletje tussen de Chinese vicepremier Liu He en de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin.

Liu en andere Chinese beleidsmakers die bij het telefoongesprek aanwezig waren, haalden fel uit tegen de invoerheffingen. Om daaraan tegemoet te komen besloten de Verenigde Staten om additionele importheffingen van 10 procent op een reeks Chinese goederen tot 15 december uit te stellen.

De lijst van producten waarvoor dat geldt, omvat "mobiele telefoons, laptops, videogame-consoles, computermonitoren en bepaalde categorieën speelgoed, kleding en schoenen". De Amerikaanse autoriteiten publiceren later nog een volledige lijst van goederen waarvoor de heffingen uitgesteld zijn.

Reactie Donald Trump

Eerder deze maand boorde president Donald Trump de hoop op een snel vergelijk in de handelsoorlog nog de grond in. Hij kondigde extra invoerheffingen van 10 procent aan op 300 miljard dollar aan Chinese producten, waarmee een einde kwam aan het staakt-het-vuren dat de twee landen overeen waren gekomen. Een deel van die heffingen wordt volgende maand alsnog van kracht.

Trump haalde na de aankondiging nog eens uit naar China, dat volgens hem beloftes over het massaal inkopen van Amerikaanse landbouwgoederen niet nakomt. "Tot nu toe hebben ze niet gedaan wat ze zeiden. Misschien wordt het nu anders!", schreef hij op Twitter.

Op de aandelenbeurzen wordt met enthousiasme gereageerd op het uitstel van bepaalde heffingen. De Amerikaanse Dow-Jonesindex en S&P 500 noteerden in New York tussentijds allebei 1,6 procent in de plus.