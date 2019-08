'Lagere opening op bedrukt Wall Street'

Gepubliceerd op | Views: 1.543

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York staan dinsdag naar verwachting voor een lagere opening. De stemming op Wall Street blijft bedrukt door internationale zorgen, zoals aanhoudende protesten in Hongkong en het slepende handelsconflict tussen China en de Verenigde Staten. Ook zorgen over de Argentijnse economie en de duikeling van de Argentijnse peso drukken op het sentiment.

Onrust in de straten van Hongkong dreunt door op de wereldwijde markten, omdat de stadstaat een belangrijk financieel en economisch centrum is van waaruit multinationals de Chinese markt bedienen. Als Peking ingrijpt in de voormalige Britse kroonkolonie, zou dat een flinke klap zijn voor het plaatselijke ondernemersklimaat.

Daarnaast leeft de vrees dat Hongkong ook voor verdere escalatie van het Amerikaans-Chinese handelsconflict zorgt. Media in China speculeren al over Amerikaanse inmenging bij de Hongkongse protestbeweging.

Verizon

Bij de bedrijven deed Verizon van zich spreken. Het telecomconcern verkoopt zijn bloggingsite Tumblr aan WordPress-eigenaar Automattic als onderdeel van een vernieuwde mediastrategie. Yum Brands, moederbedrijf van Taco Bell, KFC en Pizza Hut, kondigde het vertrek van zijn topman Greg Creed aan.

Het in New York genoteerde Chinese e-commercebedrijf JD.com kwam met kwartaalcijfers en boekte een hogere winst en omzet dan kenners in doorsnee had verwacht. Groeicijfers van de eveneens Chinese streamingdienst Tencent Music Entertainment stelden daarentegen teleur. Ook de maker van auto-onderdelen Advance Auto Parts opende de boeken en verlaagde zijn omzetprognose voor heel 2019.

Amazon

Amazon weet om een andere reden de aandacht op zich gericht. De webwinkelreus staat naar verluidt op het punt een belang van 10 procent te nemen in het Indiase Future Retail, het op een na grootste detailhandelsbedrijf van het Aziatische land.

Op vlak van macro's gaat de aandacht uit naar het nieuwste inflatiecijfer voor de VS. Daarnaast voedt een onverwacht sterke daling van het Duitse beleggersvertrouwen zorgen over de impact van handelsspanningen op Europese economieën.

Maandag sloten de Amerikaanse beurzen met duidelijke verliezen. Dow-Jonesindex eindigde uiteindelijk 1,5 procent lager op 25.896,44 punten. De bredere S&P 500-index zakte 1,2 procent tot 2882,69 punten, terwijl technologiebeurs Nasdaq 1,2 procent kwijtspeelde tot 7863,41 punten.