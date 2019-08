BAM en Zelfstandigen Bouw in gesprek

Gepubliceerd op | Views: 1.002 | Onderwerpen: bouw & infrastructuur

AMSTERDAM (AFN) - Bouwonderneming BAM gaat op korte termijn in gesprek over de "buitensporig onredelijke bepalingen" in zzp-contracten, waar het door Zelfstandigen Bouw van werd beschuldigd. BAM heeft de organisatie een brief gestuurd, waarin het kenbaar maakte afstand te nemen van de kwalificatie door Zelfstandigen Bouw. Die accepteerde op zijn beurt de uitnodiging voor een persoonlijk gesprek.

Volgens Zelfstandigen Bouw wil BAM alleen nog zzp’ers via een bepaalde bemiddelaar inhuren. Volgens het contract dat die bemiddelaar voorlegt, zou BAM hen niet hoeven te betalen als de zogeheten screeningsprocedure negatief uitvalt. Dat kan betekenen dat iemand na vier weken naar huis gestuurd kan worden zonder enige betaling. Ook zou BAM volgens het contract mensen na een onbevredigende proeftijd van tien dagen zonder betaling naar huis kunnen sturen.

BAM zei eerder al zich niet te herkennen in de verwijten. Dat BAM gebruikt maakt van een bemiddelaar doet de onderneming enerzijds administratieve redenen en anderzijds om er zeker van te zijn dat wordt voldaan aan gewijzigde wet- en regelgeving. Bepalingen in contracten zijn volgens de bouwer marktconform en algemeen aanvaard.

Een exacte datum voor het gesprek tussen de partijen is nog niet geprikt.