'Lagere rentes drukken kapitaalbuffer Aegon'

AMSTERDAM (AFN) - Verzekeringsmaatschappij Aegon heeft in de eerste helft van het jaar zijn kapitaalbuffers zien zakken in vergelijking met eind vorig jaar. Dat is althans de gemiddelde verwachting van marktkenners gepeild door de financiële instelling zelf. Aegon komt donderdag voorbeurs met zijn halfjaarcijfers.

De kapitaalbuffer (Solvency II) komt naar verwachting uit op 204 procent, tegenover 211 procent eind vorig jaar. De kapitaalbuffer van de Nederlandse tak daalt naar verwachting van kenners bij JPMorgan nog veel sterker, tot de lage kant van door de Aegon zelf opgestelde bandbreedte. De analisten wijzen onder meer op de verminderde winstgevendheid vanwege de lagere rentestanden. De prijsstijgingen op de aandelenmarkt waren volgens JPMorgan wel een meevaller voor Aegon.

De onderliggende brutowinst komt volgens de consensus lager uit. Deze bedraagt waarschijnlijk 988 miljoen euro. Een jaar geleden was dat nog ruim één miljard euro. Onder de streep blijft er wel meer geld over: de nettowinst gaat van 491 miljoen euro naar 860 miljoen euro. Het resultaat werd vorig jaar gedrukt door een verlies op de verkoop van de Ierse activiteiten en beleggingsverliezen.

Dividend

De aandeelhouders van Aegon zouden een beloning in lijn met het einde van vorig jaar kunnen verwachten. Het dividend komt in de eerste helft van het jaar volgens de consensus uit op 0,15 euro per aandeel.

De aandacht bij de handelsupdate gaat ook uit naar de recent aangekondigde bestuurswissel. Topman van concurrent NN Group, Lard Friese, neemt volgend jaar het roer over van de huidige baas Alex Wynaendts.

Analisten hebben hooggespannen verwachtingen over de komst van Friese. Volgens KBC Securities kan hij de reeds aangekondigde reorganisatie bij Aegon in goede banen leiden. Kenners bij ING benadrukken dat Friese bekendstaat om zijn drive en sterke focus op prestaties. Hij zou de strategische koers van de verzekeraar moeten gaan bepalen.