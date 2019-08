Eurocastle gaat eigen aandelen inkopen

Gepubliceerd op | Views: 364

GUERNSEY (AFN) - Eurocastle Invest gaat voor maximaal 60 miljoen euro aan eigen aandelen inkopen. De beursgenoteerde investeerder heeft daarvoor de aanmeldingstermijn geopend. Het bedrijf biedt 8,45 euro per aandeel, ruim boven de koers van 7,80 euro.

De aandeleninkoop is het gevolg van de verkoop van een deel van het belang in doValue. Eurocastle wil op deze manier de opbrengst van 45 miljoen dollar, aangevuld met 15 miljoen euro die de investeerder al in kas had, teruggeven aan zijn aandeelhouders.

Geïnteresseerde aandeelhouders kunnen zich tot 10 september aanmelden.