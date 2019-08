Gepubliceerd op | Views: 208

BRUSSEL (AFN) - Google benadeelt de concurrentie met zijn hulpmiddel voor het zoeken van banen of personeel. Dat schrijven Europese aanbieders van vacature- en wervingssites in een brief aan de mededingingsautoriteit van de Europese Commissie, die is ingezien door persbureau Reuters.

De 23 ondertekenaars klagen dat Google zijn eigen dienst bovenaan zet bij de resultaten in zijn zoekmachine. Ze eisen dat EU-commissaris Margrethe Vestager (Mededinging) de vermeende praktijk een halt toe roept en een nieuw onderzoek opent naar Google. Als dat niet gebeurt, overwegen ze een formele klacht tegen het Amerikaanse bedrijf.

De klachten draaien om een hulpmiddel waarbij Google vacatures verzamelt van andere werkgevers, die gefilterd worden op basis van de wensen van gebruikers. De dienst linkt naar externe sites, en geeft bijvoorbeeld meldingen als er een baan voorbij komt waar gebruikers naar zoeken. Het steekt ondertekenaars, waaronder het Britse Best Jobs Online en het Duitse Intermedia, dat Google zijn dominante positie gebruikt zonder daar dezelfde marketinginvesteringen voor te doen als zij.