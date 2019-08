New Sources Energy wil boekjaar aanpassen

Gepubliceerd op | Views: 351

AMSTERDAM (AFN) - Beursfonds New Sources Energy wil de periode van zijn boekjaar wijzigen. Die moet naar januari tot en met december, van de huidige gebroken boekjaarformule oktober tot en met september. Dat bleek dinsdag uit de agenda van de buitengewone aandeelhoudersvergadering van de onderneming.

Die bijeenkomst wordt op 24 september gehouden in Noordwijk. Het onderwerp over het boekjaar is daarbij als stempunt opgenomen, evenals een wijziging van het maatschappelijk kapitaal. Dat moet naar 140 miljoen gewone aandelen en 140 miljoen preferente aandelen, van de huidige formulering in de statuten van 121 miljoen gewone aandelen en 121 miljoen preferente aandelen.