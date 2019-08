Gepubliceerd op | Views: 846

AMSTERDAM (AFN/BELGA) - Vastgoedfonds WDP heeft een vervallen fabriek in Leuven verkocht aan projectontwikkelaar Revive. Die wil de voormalige erwtjesfabriek renoveren en verbouwen tot een duurzame locatie van ongeveer 30.000 vierkante meter met ruimte voor cultuur, ondernemen, wonen en ontspanning.

De "Marie Thumas"-fabriek werd in 1886 gebouwd en huisvestte de eerste conservenfabriek van België. Het gebouw verkeert in een slechte toestand en staat ook gedeeltelijk leeg. De woningen in het pand werden recent door de Wooninspectie ongeschikt verklaard.

Financiële details over de deal zijn voor zover bekend niet gemeld.