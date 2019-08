Automarkt drukt op resultaten Kendrion

Gepubliceerd op | Views: 538

ZEIST (AFN) - Kendrion heeft ook in het tweede kwartaal last gehad van de moeizame omstandigheden op de automarkt. Bovendien kreeg ook de industrie in veel landen het moeilijker. Dat zorgde voor een lagere omzet en bedrijfsresultaat voor de leverancier van elektromagnetische componenten.

De automarkt stond al langer onder druk, maar Kendrion kon de teruggang in die markt eerder nog compenseren met de prestaties van zijn divisie die producten aan de industrie levert. Omdat ook de industrie het moeilijker kreeg, onder meer als gevolg van wereldwijde handelsspanningen, was er ook een teruggang bij die tak. De omzet van de industrietak daalde met 3 procent, bij Automotive was er sprake van een teruggang met 11 procent.

De totale omzet van Kendrion kwam uit op 109 miljoen euro. Dat was een jaar eerder nog 119 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat (ebitda) bedroeg 11,1 miljoen euro, tegen 12,6 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2018.