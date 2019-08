Pharming koopt rechten op Novartis-medicijn

Gepubliceerd op | Views: 3.249 | Onderwerpen: biotechnologie

LEIDEN (AFN) - Pharming heeft de rechten op de ontwikkeling en commercialisering van een medicijn van Novartis gekocht. Dat meldt het beursgenoteerde biotechbedrijf uit Leiden dinsdag.

Pharming betaalt op voorhand 17,9 miljoen euro. Novartis heeft daarnaast recht op wettelijke en commerciële mijlpaalbetalingen en op een dubbelcijferig percentage royalties over de netto-omzet. Na goedkeuring wordt marktintroductie van het middel voorzien in de tweede helft van 2021 of de eerste helft van 2022.

Het gaat om het CDZ173, een medicijn in een late ontwikkelingsfase voor de behandeling van geactiveerd PI3K-delta-syndroom (APDS). Dat is een aandoening van het immuunsysteem die er onder meer voor zorgt dat infecties niet goed door het lichaam worden bestreden. Ook kan het leiden tot problemen met de luchtwegen of darmen en tot een bepaalde vorm van kanker. Er is nog geen geregistreerd medicijn tegen.

Mijlpaal

APDS wordt behandeld door immunologen, de belangrijkste artsen die ook erfelijk angio-oedeem (HAE) behandelen en daarom reeds een directe doelgroep van Pharming vormen.

Topman Sijmen de Vries van Pharming spreekt van een "geweldige mijlpaal voor Pharming". Met de licentie wordt volgens hem voortgebouwd op het succes van het Pharming-medicijn Ruconest door het portfolio uit te bouwen. "We zijn bijzonder enthousiast over het profiel van dit medicijn en over de match tussen het werkingsmechanisme en de pathologie van de ziekte", aldus De Vries.