'Van Lanschot ruziet met huisbaas over verbouwing'

AMSTERDAM (AFN) - Van Lanschot Kempen ligt overhoop met de huisbaas van zijn kantoorpand aan de Amsterdamse Zuidas. Dat meldt Het Financieele Dagblad. De verbouwing van het naastgelegen gebouw levert zo veel geluidsoverlast op dat werknemers er uren later nog last van hebben. De bank probeerde verhuurder CBRE tevergeefs via de rechter te dwingen de werkzaamheden voortaan buiten kantooruren uit te voeren.

Dat blijkt volgens de krant uit een vrijdag gepubliceerd vonnis van de rechtbank Amsterdam in een kort geding tussen de private bank en CBRE. De rechter wees de eis van Van Lanschot af, omdat de verbouwing van het World Trade Center (WTC), waar de bank voor 5 miljoen euro per jaar kantoorruimte huurt, dan te veel vertraging oploopt.

Wel moet de verhuurder in het vervolg beter communiceren over de planning van de bouwwerkzaamheden. CBRE heeft al betaald voor de verplaatsing van de handelsvloer van Van Lanschot-Kempen, omdat de oude locatie te veel overlast zou krijgen van de verbouwing. Ook krijgt de bank ter compensatie van de verbouwing een huurkorting.

"Er lopen onderhoudende gesprekken tussen huurder en verhuurder", is het enige dat een woordvoerder van Van Lanschot Kempen tegen de krant over de zaak kwijt wil. CBRE laat weten geen uitspraken te doen over "individuele regelingen met huurders".