Nieuwe baas voor moederbedrijf Taco Bell en KFC

Gepubliceerd op | Views: 156

LOUISVILLE (AFN) - Het Amerikaanse fastfoodconcern Yum Brands krijgt een nieuwe topman. David Gibbs volgt aan het begin van het nieuwe jaar Greg Creed op bij het moederbedrijf van Taco Bell, KFC en Pizza Hut.

De 55-jarige Gibbs is momenteel 'president' en operationeel directeur bij de onderneming. De 62-jarige Creed gaat aan het einde van het jaar met pensioen, na een dienstverband van 25 jaar bij Yum. Hij was sinds begin 2015 topman. Hij zal wel nog een jaar in deeltijd als adviseur aan Yum verbonden blijven.