Zwalkend Wall Street kauwt op crisis lira

Gepubliceerd op | Views: 872

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stonden maandag halverwege de handel licht in de min. Beleggers hadden moeite om in te schatten in hoeverre de economische crisis in Turkije gevolgen kan hebben voor met name financiële fondsen. De koersen schommelde tussen winst en verlies.

De toonaangevende Dow-Jonesindex stond omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,3 procent lager op 25.234 punten. De breed samengestelde S&P 500 zakte 0,2 procent tot 2827 punten. Technologiebeurs Nasdaq noteerde een fractie lager op 7836 punten.

Financiële fondsen gingen verder omlaag, na vrijdag door de situatie in Turkije al in de min te zijn gedrukt. Banken als Wells Fargo, Citigroup, JPMorgan en Bank of America noteerden tot 1,2 procent lager.

Elon Musk

Beleggers hadden ook tijd nodig om de toelichting van Tesla-baas Elon Musk te verwerken. Het aandeel verspeelde zijn openingswinst grotendeels en stond 0,2 procent in de plus. Musk gaf eindelijk een toelichting op de tweets over het van de beurs halen van Tesla en vooral dat de financiering al rond zou zijn. Beurswaakhond SEC doet onderzoek naar de onorthodoxe mededelingen via Twitter en boze investeerders stapten naar de rechter. Volgens Musk wordt gesproken met het Saudische staatsinvesteringsfonds over een rol bij het mogelijk beëindigen van de beursnotering.

Marktonderzoeksbureau Nielsen steeg bijna 10 procent. Naar verluidt heeft de activistische belegger Elliott een belang van ruim 8 procent in Nielsen genomen en zou er bij het bedrijf op aandringen zichzelf in de verkoop te zetten.

NXP Semiconductors

Ook de in New York genoteerde Nederlandse chipmaker NXP Semiconductors heeft te kampen met een activistische investeerder. Third Point bezit ruim 3 procent van NXP, dat 1,7 procent daalde. Ook heeft het investeringsvehikel van Daniel Loeb een belang van 0,8 procent genomen in betalingsverwerker PayPal (plus 0,6 procent).

De euro was 1,1400 dollar waard, tegen 1,1411 dollar eerder op de dag bij het sluiten van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,2 procent minder op 66,14 dollar. Brentolie zakte 1,7 procent in prijs en werd verhandeld voor 71,57 dollar per vat.