FNG maakt ruimte voor financiering groei

MECHELEN (AFN) - Kledingbedrijf FNG start met een programma waarmee het in totaal 100 miljoen euro kan ophalen via notes voor de middellange termijn. Dat laat het in Amsterdam genoteerde bedrijf nabeurs weten.

De opbrengsten worden aangewend voor de verdere groei van FNG. De notes kunnen in series en tranches worden uitgegeven.