Tata Steel profiteert van aantrekkende vraag

MUMBAI (AFN/BLOOMBERG) - Tata Steel heeft zijn winst in het afgelopen kwartaal verdubbeld ten opzichte van een jaar eerder. De Indiase staalreus, waartoe ook de voormalige hoogovens in IJmuiden behoren, profiteerde van een toenemende wereldwijde vraag door lagere staalexport uit China.

De nettowinst kwam uit op 19,5 miljard roepies (244 miljoen euro). De omzet steeg met 22 procent tot omgerekend 4,73 miljard euro.

China voerde minder staal uit als gevolg van strengere milieuregels die de productie drukten en door de handelsoorlog met de Verenigde Staten. In India nam de vraag naar staal tegelijkertijd toe door forse overheidsinvesteringen in infrastructuur en ontwikkelingen in de autosector.