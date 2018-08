Gepubliceerd op | Views: 1.352 | Onderwerpen: Turkije

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met kleine bewegingen aan de handel begonnen. Net als in Azië en Europa blijven de zorgen rond de economische crisis in Turkije ook in New York boven de markt hangen. Dat zorgt vooral voor druk op financiële fondsen.

De toonaangevende Dow-Jonesindex stond in de openingsminuten 0,1 procent lager op 25.333 punten. De breed samengestelde S&P 500 steeg 0,1 procent tot 2836 punten. Technologiebeurs Nasdaq kreeg er 0,3 procent bij op 7860 punten.

Net als op vrijdag, toen de situatie in Turkije ook al zorgde voor verliezen op Wall Street, staan de banken weer onder druk. Banken als Wells Fargo, Citigroup en Bank of America gingen tot bijna 1 procent omlaag.

Tesla

Tesla won 1,5 procent na een toelichting van topman Elon Musk op de tweets over het van de beurs halen van Tesla en vooral dat de financiering al rond zou zijn. Beurswaakhond SEC begon een onderzoek naar de onorthodoxe mededelingen via Twitter en investeerders voelden zich misleid. Volgens Musk wordt gesproken met het Saudische staatsinvesteringsfonds over een rol bij het mogelijk beëindigen van de beursnotering.

Netflix verloor daarnaast 0,4 procent nadat financieel topman David Wells zijn vertrek aankondigde.