'Lager onderliggend resultaat Aegon'

AMSTERDAM (AFN) - Aegon presenteert over het eerste halfjaar een onderliggende brutowinst die naar verwachting enkele procenten lager ligt dan een jaar eerder. In doorsnee verwachten analisten een onderliggende brutowinst van 1 miljard euro, zo'n 2 procent minder dan in het eerste halfjaar van 2017. Dat blijkt uit een peiling onder marktvorsers door de verzekeraar vooruitlopend op de halfjaarcijfers op donderdag.

ING wijt het iets lagere resultaat in een analistenrapport aan hogere sterftecijfers door een lang griepseizoen in de eerste drie maanden van het jaar, iets waar Amerikaanse branchegenoten van Aegon eerder dit jaar over schreven. Daarnaast is de zwakke dollar ten opzichte van de euro van invloed.

Het nettoresultaat ligt met 595 miljoen euro een stuk lager dan een jaar geleden, zo is de verwachting. ING stelt in een analistenrapport dat dit voornamelijk voornamelijk het gevolg is van eenmalige posten. Naast kosten voor de integratie van het overgenomen Cofunds en een outsourcingsproject in de VS, leed Aegon ook een boekverlies op de verkoop van een Ierse dochteronderneming in april.

Kapitaalbuffer

Met die desinvestering wilde Aegon zijn financiële positie verbeteren, iets wat volgens kenners is gelukt. In doorsnee is de verwachting dat de kapitaalbuffer (Solvency II) uitkomt op 209 procent. Dit was eind 2017 nog 201 procent.

Aegon stootte begin deze maand ook Amerikaanse bezittingen af. Dat leverde een eenmalige bate van 50 miljoen dollar op voor de Amerikaanse dochter Transamerica. De transactie leidt uiteindelijk tot een boekverlies voor belasting van 105 miljoen dollar, dat wordt verwerkt in de resultaten van de tweede jaarhelft.