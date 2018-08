'Turkse onrust raakt ook weer Wall Street'

Gepubliceerd op | Views: 1.694

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York gaan maandag naar verwachting lager beginnen. Net als in Azië en Europa blijven de zorgen rond de economische crisis in Turkije ook boven Wall Street hangen. De financiële fondsen lijken opnieuw een moeilijke dag te krijgen.

Net als op vrijdag staan de banken weer onder druk door Turkije en de verdere koersval van de Turkse lira. In de handel voorbeurs laten banken als Wells Fargo, Citigroup en Bank of America verliezen zien.

Tesla kan ook weer op belangstelling rekenen. Het Saudische staatsinvesteringsfonds is volgens ingewijden in gesprek met Tesla over een rol bij het mogelijk beëindigen van de beursnotering van de maker van elektrische auto's. Topman Elon Musk meldde eerder Tesla van de beurs te willen halen bij een koers van 420 dollar per aandeel. Het investeringsfonds heeft de afgelopen maanden een belang van 5 procent in Tesla opgebouwd. Al langere tijd zou gepraat worden over welke rol de Saudi's kunnen spelen bij een eventuele buyout.

Tesla

Daarnaast zou er een aanklacht zijn van verschillende investeerders tegen Musk en Tesla. Ze noemen de tweets van Musk vals en misleidend en een 'kernaanval' bedoeld om shortsellers (mensen die speculeren op koersdalingen) uit te schakelen. Ook zeggen ze dat de uitlatingen van Musk de prijs van Tesla kunstmatig hebben opgestuwd en dat hij daarmee beurswetten heeft overtreden.

Marktonderzoeksbureau Nielsen gaat een flinke hogere opening tegemoet. Naar verluidt heeft de activistische belegger Elliott een belang van ruim 8 procent in Nielsen genomen en zou er bij het bedrijf op aandringen zichzelf in de verkoop te zetten.

NXP

Ook de in New York genoteerde chipmaker NXP heeft te kampen met een activistische investeerder. Third Point bezit ruim 3 procent van NXP. Ook heeft het investeringsvehikel van Daniel Loeb een belang van 0,8 procent genomen in betalingsverwerker PayPal.

De macro-economische agenda is maandag vrijwel leeg. Later deze week komen cijfers over onder meer de Amerikaanse detailhandelsverkopen, industriële productie, woningmarkt en het consumentenvertrouwen.

Vrijdag zorgde de Turkse kwestie ook al voor koersdalingen in New York. De toonaangevende Dow-Jonesindex sloot 0,8 procent lager op 25.313,14 punten. De breed samengestelde S&P 500 verloor 0,7 procent tot 2833,28 punten. Technologiebeurs Nasdaq leverde eveneens 0,7 procent in en sloot op 7839,11 punten.