'Kans op hoger dividend bij NN Group'

Gepubliceerd op | Views: 823 | Onderwerpen: dividend

AMSTERDAM (AFN) - De kans is groot dat NN Group (Nationale-Nederlanden) bij de publicatie van de kwartaalcijfers het interimdividend verhoogt. Kenners geraadpleegd door persbureau Bloomberg achten de kans groot dat de verzekeraar daartoe zal beslissen. NN komt donderdag met cijfers over het tweede kwartaal naar buiten.

Het interimdividend wordt volgens de consensus onder analisten verhoogd tot 0,66 euro per aandeel. Daarmee ligt de uitkering aan aandeelhouders 0,04 euro per aandeel hoger dan een jaar eerder. De marktkenners voorzien in doorsnee een stijging van de operationele winst van de voortgezette activiteiten tot 430 miljoen euro, van 404 miljoen euro.

Het operationele resultaat van de levensverzekeringen in Nederland valt naar verwachting lager uit. Ook zal de nasleep van de storm die in mei over Nederland raasde een negatieve impact hebben op de resultaten van non-life. Ook in het eerste kwartaal drukte stormschade de resultaten.

Kapitaalbuffer

Onder de streep resteert vermoedelijk een bedrag van 317 miljoen euro, tegen een nettowinst van 240 miljoen een jaar eerder. Verder zal de kapitaalbuffer (Solvency II) uitkomen op 219 procent. Dit was na het tweede kwartaal van 2017 nog 196 procent.

Bij de handelsupdate over het eerste kwartaal werd de verhoging van het kostenbesparingsdoel naar 400 miljoen euro in 2020 als een positieve verrassing bestempeld voor beleggers. Eerder had NN gemikt op 350 miljoen euro aan besparingen. Verder werd door de kenners destijds gewezen op de sterke financiële positie van de onderneming, met mogelijkheden om binnen twaalf maanden kapitaal uit te gaan keren.