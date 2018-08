Gepubliceerd op | Views: 995 | Onderwerpen: banken, Rabobank

UTRECHT (AFN) - Rabobank heeft voor 1,2 miljard euro aan waardepapieren uitgegeven in het kader van zijn zogeheten ESG-programma. Dat biedt beleggers de mogelijkheid tot kortetermijninvesteringen in Rabobank gerelateerd aan criteria als milieu, maatschappij en goed bestuur.

,,Geldmarkten kenden nog geen geschikte producten voor duurzame beleggers'', verklaart Robert Ruisch, hoofd van de zogeheten Commercial Paper / Certificates of Deposit Trading Desk van Rabobank. ,,Dit was een belemmering voor beleggers die op zoek zijn naar diversificatie van hun beleggingen en naar een grotere positieve impact van hun investeringen. Ons nieuwe programma speelt daarop in.''

Het programma heeft een omvang van maximaal 5 miljard euro. Rabobank kan papier binnen dit programma uitgeven zolang het een bepaalde leiderschapspositie behoudt op het gebied van de genoemde criteria. Voor de bank is het programma daarbij een nieuwe manier om financiering aan te trekken. ,,De eerste uitgifte, voor een bedrag van 1,2 miljard euro was gezien de grote belangstelling van kopers zeer succesvol'', aldus Rabobank.